يخص النساء.. قرار سعودي جديد بشأن العمرة

كشف مازن درار، الأمين العام للجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، أن وزارة الحج والعمرة تدرس اتخاذ قرار يتعلق بالنساء القادمات لأداء العمرة.

وأوضح درار أن الوزارة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة، القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون مَحْرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، وهو قرار لا يزال تحت الدراسة. وذلك وفقا لصحيفة "سبق".

وقال الأمين العام للجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة:

هذا القرار سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء.

وقدم مازن درار شكره لوزير الحج والعمرة، وتجاوبه مع نداء شركات ومؤسسات العمرة بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون شرط المحرم، أو السن، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة.

من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة الحج والعمرة أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات ذات الاختصاص لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون مَحْرم، ولا يزال تحت الدراسة.