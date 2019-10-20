منذ ساعات الفجر الأولى.. مئات المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالمسجد الأقصى

تجمع المئات من المستوطنين منذ ساعات فجر اليوم ، أمام حائط البراق في المسجد الاقصى بحجة أداء الصلوات بمناسبة" ما يسمى بعيد العرش" اليهودي الذي يصادف اليوم الاحد.

وبدأت جموع المستوطنين بالتوافد منذ الساعة السادسة صباحا،واقتحموا حائط البراق وقاموا بتأدية طقوس تلمودية .

وكانت مجموعات الهيكل المزعوم قد وجهت دعوات للاحتشاد واقتحام المسجد الاقصى من باب المغاربة.

ويشار الى ان الجماعات اليهودية المتطرفة تواصل اقتحامها بشكل كبير منذ اكثر من اسبوع لباحات المسجد الاقصى والتمركز امام حائط البراق بحجة الاعياد .