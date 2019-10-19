الصحفي اللحام يكشف تفاصيل اتفاق بين عباس والملك سلمان

كشف الصحفي ناصر اللحام ان الرئيس محمود عباس وملك السعودية اتفقا على تشكيل لجنة وزارية مشتركة ولجنة اقتصادية من رجال الاعمال بين فلسطين والسعودية، موضحاً "أن السعودية ابدت استعدادها لتوفير فرص عمل للفلسطينيين في تخصصات مختلفة وخاصة الهندسة، فيما ابدا رجال الاعمال في السعودية جاهزيتهم للاستثمار في فلسطين دون ربح".

وطالب الصحفي اللحام رجال الاعمال الفلسطينيين بدعم هذا التوجه بما يسمح بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل جديدة، داعياً الرئيس عباس بالتدخل بين السعودية واليمن لايقاف الحرب بين البلدين كون اليمن كانت من الدول التي احتضنت الفلسطينيين ووفرت لهم كل الدعم.

وبشأن موضوع الانتخابات الفلسطينية، قال اللحام ان النخب السياسية الفلسطينية لا تزال تتحكم بالملف الفلسطيني، وتتحكم بقرار السلم والحرب دون مشاركة المواطنين، واصفاً الاتحادات النقابية والمعارضة الفلسطينية بـ"الديكور" اي انها جزء اساسي من منظومة السلطة حسب قوله.