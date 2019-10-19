الشرطة تلقي القبض على متسولة تروج المخدرات

القت الشرطة الفلسطينية القبض على متسولة تروج المخدرات في بلدتي الرام وعناتا وعدد من ضواحي القدس.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بأنه وفقا لمعلومات استخبارية وردت لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة ضواحي القدس تفيد بقيام امرأة بترويج مواد مخدرة من خلال امتهانها التسول في هذه المناطق.

وأشار ارزيقات أن الجهات المعنية تابعت وراقبت المتسولة لعدة اسابيع ورصد تحركاتها، وتمكنت اليوم من القبض عليها متلبسة اثناء نقلها لمواد مخدرة من بلدة عناتا الي بلدة بئرنبالا.

وأوضح العقيد ارزيقات أنه بسماع اقوال المتسولة المقبوض عليها من قبل شرطة مكافحة المخدرات، قالت إن شخصا قام بإعطائها المواد التي ضُبطت بحوزتها وتم تغليفها بأكياس لسهولة ترويجها اثناء تسولها، وانها تقوم بتجهيز بعضها عند عودتها لمنزلها لابنها ليتعاطها في خطوة غير معهودة للأمهات، مشيراً إلى انه تم توقيف السيدة المتسولة، والتحفظ على المواد التي ضبطت بحوزتها لحين استكمال الاجراءات واحالتها للنيابة العامة.