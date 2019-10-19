البروفيسور الدلو يصدر كتاباً جديداً بعنوان "دراسات في تاريخ الصحافة الفلسطينية"

أصدر أستاذ الإعلام في الجامعة الإسلامية البروفيسور جواد راغب الدلو كتابًا جديدًا بعنوان "دراسات في تاريخ الصحافة الفلسطينية"، ويعد هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية، كون فلسطين عرفت الصحافة مبكراً في العام 1876مقارنة بالبلاد العربية الأخرى، ومع ذلك لم تحظ صحافتها بالدراسات والأبحاث التاريخية الجادة التي توضح التطورات التي طرأت عليها، والعقبات التي واجهتها منذ ذلك بداية هذا التاريخ وحتى يومنا.

وتكمن أهمية هذا الكتاب الذي يقع في 148 صفحة في تسليطه الضوء على جوانب من تاريخ الصحافة الفلسطينية، ومدى تأثير الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليها؛ وخاصة الاحتلال الإسرائيلي، مرجعاً –البروفيسور الدلو- ذلك للظروف التي احاطت في فلسطين منذ العهد العثماني، ورحيل معظم الذين عاصروها، وعدم توفر المصادر والمراجع العلمية الأصيلة التي تساعد على دراستها، والتعرف على مشاكلها والقضايا التي حظيت باهتمامها، وموقفها منها، واتجاهها نحوها، وهي أمور في غاية الأهمية للباحثين والدارسين والمهتمين بالصحافة الفلسطينية.

ويشير البروفيسور الدلو في مقدمته إلى أن الكتاب يُلقي الضوء على جوانب مهمة من تاريخ الصحافة الفلسطينية بشكل عام، والمتخصصة منها على وجه الخصوص، من خلال مجموعة من الدراسات العلمية الجادة التي تناولت بعض الحقب التاريخية التي برزت فيها، محاولاً بيان مواطن قواتها وضعفها، والأدوار والمهام التي قامت فيها، والظروف والأوضاع التي أثرت عليها، وحالت دون تحقيق رسالتها.

ويقع الكتاب في أربعة فصول، الفصل الاول بعنوان الصحافة الأدبية في فلسطين في العهد العثماني (1876 - 1918) ويهدف إلى التعرف على مدى انعكاس الحياة الأدبية آنذاك على الصحافة الفلسطينية وعلاقة الأدب بالصحافة، ومدى وجود صحافة متخصصة في العهد المذكور، والأطوار التي مرت بها.

أما الفصل الثاني فقد تناول الصحافة الرياضية في فلسطين (1876 - 1997) وقد سعى إلى بيان مدى انعكاس الحياة الرياضية فيها على الصحافة، وحدد تاريخ نشأة الصحافة الرياضية في فلسطين، والاطوار التي مرت بها في المراحل الخمس التي شهدتها الصحافة الفلسطينية.

وتناول الفصل الثالث الصحافة في قطاع غزة (1948- 1967) حيث بين مدى تأثير الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في قطاع غزة آنذاك على النشاط الصحفي، وكشف عن مظاهر الحياة الصحفية فيه، وعلاقتها بواقع المجتمع، واستعراض الجرائد والمجلات التي صدرت بالقطاع أثناء خضوعه للإدارة المصرية خلال الفترة المذكورة.

وتحدث الفصل الرابع عن الصحافة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي (1967- 1994) حيث بين مدى انعكاس الاوضاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية على الضفة الغربية وقطاع غزة، واستعراض الجرائد والمجلات التي صدرت خلال الحقبة التاريخية المذكورة، وبين واقع الصحافة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور الدلو أستاذ الإعلام في الجامعة الإسلامية، شغل منصب عميد كلية الآداب في الجامعة الإسلامية (سابقاً)، ورئيس قسم الصحافة في الجامعة الإسلامية (سابقاً)، ومحاضراً في الإعلام الفلسطيني في أكثر من جامعة فلسطينية، ومقيم ومحكم للعديد من برامج الإعلام لهيئة الاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي، وحاصل على رتبة أستاذ شرف وهي أعلى درجة علمية نظراً لسجله العلمي والاكاديمي المتميز جداً والحافل بعدد البحوث والمشاريع البحثية والشهادات التقديرية إلى جانب الإشراف على طلبة الدراسات العلمية وخدمة المجتمع.

ومن اصدارات البروفيسور الدلو (كتاب التشريعات الإعلامية في فلسطين، والإعلام والأمن : تكامل أم تضاد، بحوث إعلامية، وفن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية، ودراسات في الصحافة الفلسطينية، ودراسات في الصحافة الفلسطينية، والصحافة والصحفيون بين سبل رفع مستوى المهنة وتشكيل نقابة فاعلة، وتوثيق إعلامي: مجزرة الحرم الإبراهيمي)، إلى جانب العديد من الأبحاث العلمية الرائدة مثل "الانفوجرافيك في الصحافة الفلسطينية، و"سيميائية الصورة الصحفية في انتفاضة الأقصى في الصحف الفلسطينية، والإعجاز الإعلامي في استهلال القصة الخبرية القرآنية: قصص سورة الكهف نموذجاً.. الخ"، كما أشرف الدلو ولا زال يشرف على دراسات علمية لها بصمة واضحة في المكتبة الفلسطينية.