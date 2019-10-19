"إسرائيل" تشارك في مؤتمر أمني في البحرين غداً

من المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي غداً للبحرين للمشاركة في مؤتمر دفاعي ضد الهجمات الإيرانية على القطع البحرية في الخليج، وفقاً لما كشفته القناة "13" الإسرائيلية.

وأوضح دبلوماسيون غربيون "أن المؤتمر يُعنى بالدفاع عن دول الخليج أمام الهجمات الإيرانية ضد السفن في الخليج العربي".

وأشارت القناة13 أن المؤتمر سيكون استمرارًا لمؤتمر وارسو الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، واشتركت فيه عشرات الدول بما فيها "إسرائيل" ودول الخليج، لافتة إلى ان المؤتمر سيستمر يومين، وسيبحث حرية الملاحة البحرية في الخليج ومكافحة تهريب الأسلحة ومعدات "الدمار الشامل".



