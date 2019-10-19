ميشال عون يغرد على تويتر معلقاً على الاحتجاجات والحكومة تعد ورقة اصلاح اقتصادي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيتم التوصل لحل "مطمئن" للأزمة التي تعيشها البلاد، بحسب ما نشر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" في تغريدة مقتضبة.

وتأتي تصريحات عون في اعقاب تظاهرات شعبية لبنانية لليوم الثالث على التوالي، حيث يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد.

في نفس السياق، كشفت مصادر وزارية لبنانية لموقع روسيا اليوم أن الحكومة تعد ورقة إصلاح اقتصادي خالية كليا من الضرائب، فيما أكدت وكالة "رويترز" أن الحكومة ستعقد غدا جلسة لبحث سبل الخروج من الأزمة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، منح، ليل الجمعة، "شركاءه" في الحكومة مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح... بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".