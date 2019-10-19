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اميال من الابتسامات ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:05 - 19 أكتوبر 2019
اميال اميال
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انهت حملة أميال من الابتسامات التحضيرات في القاهرة لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

يشار إلى أنه من المتوقع وصول المساعدات الأسبوع المقبل، وتتضمن 150 ألف زجاجة من دواء الهيبارين (Heparin) هو دواء مضاد للتخثر (تجلط الدم).

وأكد القائمون على الحملة في تصريح صحفي صدر اليوم السبت، ضرورة استمرار العمل الإغاثي لدعم الأهالي في قطاع غزة، خاصة مع ما تعانيه وزارة الصحة من نقص كبير جداً في الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعتها ما يؤثر على الواقع الصحي في القطاع.

ودعوا جميع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 13 عاماً على غزة ما أوصلها لحالة مأساوية وكارثية، في ظل تحذيرات الأمم المتحدة بأن القطاع لن يصبح صالحاً للعيش بعد أشهر من الآن (عام 2020).

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