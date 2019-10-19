وزير فلسطيني يكشف أوجه الفساد في حكومة رامي الحمد الله

هاجم وزير فلسطيني سابق الحكومة التي كان يرأسها رامي الحمد الله، متهمًا شخصيات كبيرة فيها بالفساد والمحسوبية أثناء عملهم داخل أروقة الحكومة بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الوزير شوقي العيسة على حسابه في موقع "فيسبوك" أربعة منشورات تتعلق بقضايا حدثت معه أثناء فترة توليه وزارتي الشؤون الاجتماعية والزراعة يشير فيها إلى قضايا فساد تقف خلفها شخصيات كبيرة في السلطة.

يشار إلى انها المرة الثالثة التي يوضح فيها العيسة بعض ما يجري داخل أروقة الحكومة بالضفة عقب تأكيده قبل أسابيع أن وزراء حكومة الحمد الله زادت رواتبهم نحو الضعف في ظل أزمة خانقة تعيشها السلطة.

وذكر في تصريحات البدلات التي كان يحصل عليها الوزراء في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة، لاسيما "بدل السفر في مهمة"، الذي قال إنه يثقل كاهل الميزانية وفيه كثير من التحايل.

ولم يذكر العيسة إن كان سيستمر في كتاباته أم لا، إذ كان سابقا أكد أنه سيكشف أسباب استقالته من الحكومة.

فيما يلي منشورات العيسة:









