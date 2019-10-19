مساعدات طبية وانسانية تصل إلى قطاع غزة الأسبوع القادم

أنهت حملة أميال من الابتسامات تحضيراتها في القاهرة لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ومن المتوقع وصول المساعدات الأسبوع المقبل، وتتضمن 150 ألف زجاجة من دواء الهيبارين (Heparin) هو دواء مضاد للتخثر (تجلط الدم).

وأكد القائمون على الحملة، ضرورة استمرار العمل الإغاثي لدعم الأهالي في قطاع غزة، خاصة مع ما تعانيه وزارة الصحة من نقص كبير جداً في الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعتها ما يؤثر على الواقع الصحي في القطاع.

ودعا القائمون جميع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 13 عاماً على غزة ما أوصلها لحالة مأساوية وكارثية، في ظل تحذيرات الأمم المتحدة بأن القطاع لن يصبح صالحاً للعيش بعد أشهر من الآن (عام 2020).