أول فريق للناشئين لكرة القدم من ذوي البتر في الشرق الاوسط

فرحة وسعادة تغمران قلوب الأطفال لاسيما مبتوري الأطراف منهم، رغم ألم الإعاقة إلا انهم يصنعون الأمل والحياة، أطفال غزة اليوم يسجلون نموذجًا في التحدي والصمود بمشاركتهم في أول فريق للناشئين لكرة القدم لذوي البتر في منطقة الشرق الأوسط.

أشبال وزهرات وشباب بعمر الزهور انضموا حديثًا لفريق كرة القدم الذي شكله وأسسه المدرب الايرلندي سيمون بيكر في شهر أبريل الماضي في قطاع غزة، مما ساهم في تنظيم الدوري الأول لكرة القدم لذوي البتر صيف ٢٠١٩.

فرحة الأطفال لا تقل فرحة عن المدرب الايرلندي سيمون بيكر الذي كرس جل وقته لنشر رياضة مبتوري الأطراف في العالم منها (تنزانيا - كولومبيا – ايرلندا) لاسيما بعد بتر قدمه في حادث بناء.

وكان بيكر قد وصل إلى قطاع غزة في شهر ابريل وقام ببناء هذا الفريق مع الحكام والمدربين وأرسى قواعد كرة القدم لذوي البتر في القطاع، وقبل أيام عاد إلى غزة مرة أخرى ليرى ثمرة الفريق الذي اسسه وتطوراته لتحقيق الهدف الذي جاء من أجله وهو انضمام فلسطين للاتحاد الدولي لكرة القدم لذوي البتر، مؤكدًا أن هذا الانضمام سيفتح المجال أمام الفرق للمشاركة في المباريات العالمية.

ووجه المدرب الايرلندي سيمون بيكر رسالة إلى الأطفال الناشئين المشاركين في فريق كرة القدم الأول في الشرق الاوسط قائلا لهم "لا تستسلموا، غزة غنية بكم".

المتحدثة باسم الصليب الأحمر سهير زقوت قالت: "للرياضة أثر كبير في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة"، مشيرة إلى أن الهدف من رعاية هذه الأنشطة هو دمج أطفال مبتوري الأطراف إلى المجتمع من جديد.

وأوضحت أن رؤية الأشبال والزهرات بهذا الشكل يدعونا للفخر فهؤلاء هم المستقبل وهم من سيمثلون بلادهم في المسابقات الدولية كما حدث مع فريق كرة السلة للكراسي المتحركة"

يُشار إلى أن عدد كبير من مبتوري الاطراف في قطاع غزة بسبب الحروب الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا لاسيما استهداف السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار.



































