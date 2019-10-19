لليوم الثالث.. لبنان تنتفض احتجاجا على الاوضاع المعيشية

لا تزال المظاهرات والاحتجاجات متواصلة لليوم الثالث على التوالي في جمهورية لبنان، تنديدًا باستمرار سياسة حكومة سعد الحريري بتهميش حل القضايا الانسانية والاقتصادية التي دفعت المواطنين اللبنانيين إلى مد يد العون.

وتجمع المتظاهرون اليوم السبت، في ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي وسط مدينة بيروت.

وتصاعدت المظاهرات يوم أمس الجمعة حيث قتل شخصين وأصيب العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الأمن بجراح مختلفة، وقد شهد يوم أمس مظاهرات عنيفة حيث أشعلت اطارات السيارات وأحرقت بعض المباني وكان هناك محاولة لبعض المواطنين من اقتحام القصر الجمهوري مما دفع قوات الامن لفض الاعتصام بالقوة المسلحة.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في لبنان أعلنت في تغريدة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفاع عدد الجرحى من عناصرها إلى 52 بعموم البلاد، مشيرة إلى قيامها بتوقيف 70 شخصاً خلال قيامهم بأعمال شغب.

وندّد المتظاهرون بسياسات مصرف لبنان المركزي الذي يرفض إلزام المصارف في المساهمة بخفض الدين العام واقتطاع هذه المساهمة من الارباح التي راكمتها خلال السنوات الماضية.

وتفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان في الأشهر الأخيرة بعد فرض الولايات المتحدة الامريكية قيودا على البنوك اللبنانية لإرغامها على الالتزام بالعقوبات المالية التي تفرضها على حزب الله.