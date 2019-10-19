تكريم كوكبة من وسائل الإعلام المحلية

كرم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، كوكبة من وسائل الإعلام المحلية خلال أمسية احتفالية نظمها برعاية شركة أوريدو فلسطين بحضور حشد من الصحفيين والصحفيات في منتجع الشاليهات بمدينة غزة، وذلك على شرف اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني.

واستهلت الأمسية بالسلام الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الإعلام الفلسطيني، وتضمنت فقرات فنية ودبكة شعبية، وتكريم للمدير التجاري التنفيذي لشركة أوريدو أ. هيثم أبو شعبان تقديراً لرعاية شركة أوريدو للأمسية.

ورحب رئيس مجلس إدارة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الدكتور خضر الجمالي بضيوف الأمسية، ومضى يقول: "لقد آثرنا اليوم ونحن لا زلنا تحت مظلة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني وبرعاية كريمة من شركة أوريدو أن نكرم وسائلنا الصحفية المحلية لما قدمته من جهود وتضحيات وتميز وتألق في حصولها على جوائز محلية ودولية، وتقديراً لجهودها المتواصلة على مدار أكثر من عام ونصف في تغطية مسيرة شعبنا الفلسطيني للعودة".

وأضاف أن "يوم التضامن مناسبة هامة لأهمية وحدة البيت الصحفي تحت لواء نقابة جامعة للكل الصحفي"، مؤكداً ضرورة إجراء انتخابات مهنية نزيهة وشفافة وعاجلة لنقابة الصحفيين، وتابع قائلاً:" إن اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني يشكل محطة ينبغي التوقف عندها طويلاً، حيث يجب ألا يقتصر هذا التضامن على يوم بل أن يستمر ويتواصل ويترجم على أرض الواقع".

ودعا د. الجمالي مختلف الأطراف المحلية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها، وفي مقدمة ذلك، السعي الحثيث لمحاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين وانتهاكاتهم المتواصلة واستهدافها للطواقم الصحفية أثناء تغطيتهم المتواصلة لمسيرات العودة والاعتداءات المختلفة في الضفة المحتلة والقدس علاوة على اعتقالهم للصحفيين على خلفية آرائهم المناهضة للاحتلال.

وفي سياق آخر، قال: " إيمانا منا في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأهمية الإعلام في كشف الحقائق وتوثيقها، ودوره في حمل رسالة أبناء شعبنا الفلسطيني على درب الحرية، فقد طرقنا بوابة إنتاج الأفلام الوثائقية والروائية والكرتون والموبايل، في لفتة جديدة ونوعية لأهمية هذا النوع من الاعلام المفتوح على ساحات الفن والإبداع عبر إطلاقنا لمهرجان العودة الدولي للأفلام بفئاته المختلفة".

وتوجه رئيس مجلس إدارة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالشكر لفرسان الإعلام الفلسطيني في كل مكان وللمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، مبرقاً بالتحية والتقدير لشركة اوريدو لرعايتها أمسية تكريم وسائل الإعلام المحلية.

اعتزاز بالصحفيين

بدوره، عبر المدير التجاري التنفيذي لشركة أوريدو أ. هيثم أبو شعبان عن اعتزاز الشركة بالصحفيين، مقدراً لمنتدى الإعلاميين الفلسطينيين منحهم هذه الفرصة للقاء بهم، ومضى يقول: " إنه لمن دواعي فخرنا وسعادتنا في شركة أوريدو فلسطين أن نكون اليوم هنا بين ثلة من صحفيي وصحفيات وطننا الحبيب، لنقول لكم كلمة شكر استحقيتموها على دوركم المتواصل بنقل الحقيقة وتنمية الأجيال ورفدنا بالمعلومات، فنشكر منتدى الإعلاميين على إتاحة هذه الفرصة لنا للقاء بكم يا أصحاب الرسالة السامية".

وتابع أبو شعبان قوله: "لا يخفى على أحد المتاعب والصعاب التي تحيط بمهنة الإعلام والصحافة فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة، لذلك نحن في شركة أوريدو ننظر دوما للصحفي الفلسطيني على أنه شريك بالنجاح، وعين للحقيقة دون تزويير أو تزييف، ومنذ اليوم الأول لدخولنا قطاع غزة لكسر الاحتكار، بذلنا جهدنا لنكون الأقرب للصحفي الفلسطيني في كافة المحافل والمناسبات".

وأكد اهتمام شركة أوريدو بالحفاظ على علاقة الشراكة المهنية مع وسائل الإعلام والصحفيين الفلسطينيين، وقال: " على مدار الفترة الماضية، ما سمعنا وما شاهدنا إلا كل مهنية، وما لمسنا إلا كل الأخلاق النبيلة منكم، متمسكين بالقيم العليا لهذه المهنة".

جدير بالذكر أن شركة أوريدو قدمت عرض خاص بالصحفيين سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسبوع الجاري عبر منصات منتدى الإعلاميين الفلسطينيين.

مهرجان العودة

وفي فقرة خاصة بمهرجان العودة الدولي للأفلام، أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان إبراهيم مسلم إلى أهمية توثيق مسيرات العودة كمرحلة نضالية هامة في تاريخ الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن المهرجان يمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، مشدداً على أهمية دعم الرواية الوطنية في مواجهة رواية الاحتلال الكاذبة.

وحث مسلم الشركات الوطنية وفي مقدمتها شركة أوريدو على تقديم جوائز خاصة ضمن مهرجان العودة، مبيناً أن العمل لمهرجان العودة يتم على قاعدة الشراكة مع الكل الوطني وفي إطار روح المسؤولية من قبل جميع من تم طرق أبوابهم، لاسيما وسائل الإعلام الفلسطينية.

وفي ختام الأمسية، كرم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين كوكبة من وسائل الإعلام المحلية لدورها في تغطية مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.