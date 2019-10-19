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القيادي في حماس محمد الخضري يهاتف عائلته من السجون السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:22 - 19 أكتوبر 2019
القيادي في حماس محمد صالح الخضري القيادي في حماس محمد صالح الخضري
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تمكن القيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري المعتقل في سجن ذهبان في المملكة العربية السعودية من الاتصال بشقيقه عبد الماجد الخضري بعد اعتقال أشهر عدة في المعتقل.

وأبلغ القيادي محمد الخضري شقيقه عبد الماجد بأن السلطات السعودية لا تزال تضعه في العزل الانفرادي في سجن (ذهبان) بمدينة جدة، ولا تزال حالته الصحية صعبة.

وكانت عائلة المعتقل الخضري إلى جانب قيادات عدة من الفصائل الفلسطينية ناشدت المملكة العربية السعودية للإفراج عن القيادي محمد لكن حتى اللحظة لم يتم الاستجابة من السلطات السعودية.

يشار إلى أن حركة حماس، كشفت في 9 أيلول/ سبتمبر، عن اعتقال محمد صالح الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولاً عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

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