بيان مهم من قيادة الجيش اللبناني تعقيبًا على المظاهرات التي تجتاح البلاد

دعت قيادة الجيش اللبناني، جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم لتعبير في شكل سلمي عن مطالبهم الشرعية وعدم السماح لأي متظاهر بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وأكدت قيادة الجيش في بيان لها أصدرته مساء اليوم السبت، تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين بتحسين الأوضاع المعيشية بما يحفظ كرامتهم.

وطالبت قيادة الجيش، جموع المتظاهرين للتجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

ويواصل الشعب اللبناني مظاهراته واحتجاجاته في كافة الأراضي اللبنانية تنديدًا بسياسة حكومة سعد الحريري في عدم تمكنها من انهاء الأزمات التي تعاني منها البلاد منذ عشرات السنين.