موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. هل يشارك محمد صلاح؟

يترقب عشاق الدائرة المستديرة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في ضمن الجولة التاسعة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مساء غدً الأحد، ومن المقرر أن تقام المباراة النارية على ملعب يونايتد (أولد ترفورد).

ويتساءل الكثير من عشاق ليفربول عن موعد المباراة والقنوات الناقلة بهدف متابعتها وخاصة الجمهور المصري بسبب تواجد النجم محمد صلاح في فريق ليفربول، ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدًا الأحد الساعة الـ 5:30 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، فيما يتم عرضها على قناة بي ان سبورت الرياضية.

وكان ليفربول قد تصدر ترتيب الجدول برصيد 24 نقطة من 8 مباريات ليحتل فيها المركز الاول، فيما حصل مانشستر يونايتد على 9 نقاط من 8 مباريات في المركز الثاني عشر من ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز.

وستشهد المباراة منافسة شديدة بين اللاعبين خاصة وأن الدافع للفريقين في تحقيق الفوز متشابه حيث يسعى ليفربول لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ 30 عامًا وذلك بزيادة الفارق مع مانشستر ستي الذي يحصد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات حتى الأن، بينما مانشستر يونايتد يسعى إلى مصالحة الجماهير الغاضبة جدًا من أداء الفريق الذي تعرض لـ3 خسائر و3 تعادلات مقابل تحقيق الفوز في مباراتين فقط.

ويتساءل الكثير من عشاق الدائرة المستديرة وخاصة عشاق النجم المصري محمد صلاح هل يمكن للنجم المصري أن يلحق بالمباراة أم لا بعد تعرض لإصابة في الكاحل، ولذلك فقد خرج مدرب ليفربول يورجن كلوب مؤكدًا أن محمد وأليسون وماتيب جاهزون لكن لم يتحدث اذا كان قد وقع عليهم الاختيار ضمن تشكيلة المباراة أم لا.