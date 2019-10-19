بالفيديو: ملخص مباراة الهلال ضد ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان

حسم نادي الهلال مباراته ضد ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاثية نظيفة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدورين حيث أقيمت المباراة على ملعب جامعة الملك سعود ليتمكن من صدارة الدوري بالمركز الاول.

شهدت المباراة ندية قوية بين اللاعبين، وقد ظهر ذلك جليًا في الاهداف الرائعة والتي تعتبر أهداف عالمية من الطراز الفريد جلها كلً من سباستيان جيوفينكو بالدقيقة 22 من عمر المباراة، وبافيتمبي جوميز الهدف الثاني بالدقيقة 55، وكارلوس إدواردو الأهداففي الدقيقة 86، ليدخلوا الفرحة إلى عشاق نادي الهلال السعودي.

وكانت مباراة الهلال ضد ضمك قد أقيمت مساء الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود حيث كان قميص لاعبي الهلال لونه أزرق أما ضمك فكان الأحمر، وقد تمكن الأزرق من حسم المباراة لما يتمتع من وجود نجوم ذو خبرة عالية من الفريق.

وبهذا الفوز الثمين رفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول لدوري كأس الامير محمد بن سلمان، بينما تجمد رصيد فريق ضمك إلى 4 نقاط في المركز الأخير من ترتيب الجدول.