مجدلاني :من حق حماس عدم خوض الانتخابات وليس من حقها منع غزة المشاركة

أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم السبت ان اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر عقده اليوم سيناقش عدة قضايا منها الانتخابات ، وزيارة الرئيس للمملكة العربية السعودية.

وقال مجدلاني خلال تصريحات اذاعية ان اللجنة ستناقش الانتخابات كونها الحلقة المركزية في المرحلة الراهنة، مشيراً الى تم التوافق على العمل بشكل مشترك، من أجل إدارة حوار وطني في إطار المنظمة، ليُعالج كافة القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، وقانون الانتخابات وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على التوالي.

وبشأن موقف حماس من الانتخابات قال المجدلاني: "نعتقد أن حماس من حقها أن تقرر المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، ولكن ليس من حقها منع أبناء شعبنا في غزة من المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً".

وبين مجدلاني أن موضوع الانتخابات، استحقاق وطني ينبغي إجراؤه بالسرعة الممكنة، لأنه لا يمكن الانتظار على إجراء العملية الانتخابية وإفساح المجال للشعب الفلسطيني، للمشاركة واختيار من يمثلهم.