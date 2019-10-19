فيديو يكشف ما دار في اللقاء الأول بين بن سلمان وعائلة الفقيد الفغم

في لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاول لعائلة الفقيد حارس الملك السعودي الشخصي عبد العزيز الفغم الذي قتل إثر حادث إطلاق نار، انتشر الفيديو الذي يحمل كافة التفاصيل الكاملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولي العهد السعودي يروي في مقطع الفيديو قائلا: "بالنسبة لي شيء مؤلم يعني شخص جزء من برنامجي اليومي وعلى تواصل معه يوميا وليراح الواحد فجأة ومن غير مقدمات وبدون ما يكون في شيء قبلها تكون مؤلمة جدا خاصة بالطريقة الي راح فيها، يعني كانت قاسية على الجميع، آخرها يوم الخميس الي راح في اجتماع لمدة 4 ساعات.. جزء لا يتجزأ مننا وبقت روسكم وانا واحد منكم ومن عيالكم واخو لكم.."

وتابع قائلا: "الرجل افنى حياته كلها في أمن الملك وفي أمني أنا شخصيا وفي أمن عوايلنا وأطفالنا يعني المشاعر والله مهما نحكي والله ما أقدر أوصف.. عبدالله (ابن عبدالعزيز الفغم) ما عاد ولده، عبدالله ولدنا احنا وانا الي متكفل فيه ان شاء الله طول حياته.. أدري انكم أهله واخوانه وأبوه وعيال عمه ولكن الرجال معي 24 ساعة يعني قد لا تفقدونه أنتم لكن احنا الي نشوفه دايم معنا.."

ووفقاً لسي إن إن، يذكر أن المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، صرح حينها أن مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، جاء بنيران أطلقها صديقه، خلال زيارة لمنزل صديق آخر في جدة، موضحا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله".

وأضاف المتحدث أن إطلاق النار "أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

فيما شكك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من عائلة الفغم في هذه الرواية ولم يصدقوا ما جاء فيها.