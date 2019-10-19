نصر الله:"الوضع الاقتصادي ليس وليد السنة وهناك أخطار حقيقية تواجه لبنان

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إن "الوضع المالي والاقتصادي اليوم هو ليس وليد السنة او العهد والحكومة الحالية بل هو تراكم عبر سنوات طويلة تصل الى 30 سنة،" مضيفاً أن "هناك اخطار حقيقية تواجه البلد، الخطر الأول الانهيار المالي والاقتصادي والخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة."

وفي كلمة له خلال مراسم إحياء أربعين الإمام الحسين (ع) في بعلبك، أوضح نصرالله أن "الجميع في الدولة ادان تقصير الدولة في قضية الحرائق والسؤال من هي الدولة ومن هو المقصر؟ النتيجة لا شيء وانتهى الموضوع واليوم جاء الحدث الجديد وما قيل عن اصلاح الطائرات وهيئة الكوارث والمحاسبة انتهى لان الجميع يتصرف على انه غير مسؤول وغير معني ويلقي التبعات على الاخرين."

وأضاف أن "بعض السياسيين والقوى السياسية في لبنان تتصرف هكذا تتخلى عن المسؤولية وتنسحب وتلقي التبعات على الاخرين، هذا السلوك يعبر عن انعدام الروح الوطنية والاخلاقية والانسانية في التعاطي عن مصير الناس والبلد ومع قضايا الشأن العام واسهل شيء ان يتم رمي المسؤولية على الاخرين."

وأشار الأمين العام لحزب الله الى أنه "على الجميع تحمل المسؤولية ويشارك ويساهم في المعالجة لان الشعب من سيتحمل المسؤولية وعدم الانشغال بتصفية حسابات سياسية مع البعض وترك المصير مجهول ما يؤدي الى مجهول امني وسياسي."

وقال إن "هناك أخطار حقيقية تواجه البلد، الخطر الاول الانهيار المالي والاقتصادي والخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة، ومن يعمل على حل لا يعرف الا بفرض ضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود ونحن لا نتحدث عن كل الضرائب بل على الفقراء."