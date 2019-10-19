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أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال ستة كوادر من حركة الجهاد الاسلامي من جنين

  • فلسطين اليوم
  • 11:40 - 19 أكتوبر 2019
معتقل السلطة معتقل السلطة
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تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقال ستة من كوادر ونشطاء الجهاد الإسلامي في محافظة جنين .

لليوم العاشر على التوالي يواصل أمن السلطة اعتقال ستة من كوادر الحركة من مدينة جنين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

وذكرت مصادر في الحركة في مخيم جنين  أن المعتقلين من أفراد الحركة من المحافظة  هم: صالح سمير ابو زينة ٢٣ عاما من مخيم جنين وصهيب عدنان الغول ٢٥ عاما ومجاهد أحمد ابو العز ٢٧ عاما ويزن مزيد السعدي ٣٠ عاما واحمد نوح بوجرمي ٣٥ عاما واحمد خالد ابو خليفة ٣١ عاما  مع العلم بأن جميعهم أسرى محررين وأمضوا سنوات داخل سجون الاحتلال.

يذكر أن جميع المعتقلين تم تحويلهم إلى سجن اريحا المركزي المعروف لدى المعتقلين السياسيين بالمسلخ كونهم يعيشون ظروف لا ترقى بالمستوى الآدمي .

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