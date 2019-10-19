الرابطة الإسلامية بجامعة الأقصى بخانيونس ينظمن احتفالاً بمناسبة الانطلاقة الجهادية

نظمت الرابطة الإسلامية في جامعة الأقصى بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قسم الطالبات، احتفالا طلابيا لمناسبة ذكرى الانطلاقة الجهادية ال 32 وذكرى استشهاد الأمين العام المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي.

وحضر الحفل مسئول الرابطة الإسلامية في قطاع غزة سامي البسيوني، و الشيخ درويش الغرابلي، إلى جانب لفيف من طالبات الرابطة الإسلامية وطالبات جامعة الأقصى، وتخلله العديد من الفقرات الفنية.

وفي كلمة الجهاد الإسلامي، تحدث الشيخ درويش الغرابلي، عن القرآن الذي أخرج الناس من الظلمات الى النور، وكيف كان منهاجا في حياة الدكتور فتحي الشقاقي.

وأضاف: القرآن منهاج حياة سار عليه الشقاقي ومن بعده حركة الجهاد الإسلامي، وبالقرآن نصل الى ما نريد".

كما تحدث عن ثوابت حركة الجهاد الإسلامي وأن فلسطين هي من البحر الى النهر للفلسطينيين، وعاصمتها القدس كاملة دون تقسيم، مؤكدا أن هذا عهد الشهداء القادة جميعا أبو عمار والشقاقي وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى وغيرهم.

واختُتم الحفل بتكريم الحافظات لكتاب الله وسط حضور واسع من طالبات الجامعة.