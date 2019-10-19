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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:01 - 19 أكتوبر 2019
سجون الاحتلال سجون الاحتلال
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم 19 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير حسام محمد علي مطر من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد فهمي إبراهيم ريماوي (54 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أيمن سعيد محمد حميدة (41 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير عاهد يونس عوض الله أبو خوصة (40 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

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