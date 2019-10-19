بريطانيا تصوّت على اتفاق بريكست ومظاهرات تطالب بالاستفتاء

من المقرر، أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ في نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطانيّ بوريس جونسون.

فقد دعا جونسون أعضاء البرلمان إلى التصويت على بريكست في الجلسة الاستثنائيّة المقرّرة اليوم السبت، لتتمكن بريطانيا من "الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والتصدي للجريمة وحماية بيئتنا".

وقد وصف زعيم المعارضة جيرمي كوربن الاتفاق الجديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنه "أسوأ من صفقة تيرزا ماي"، معتبراً أن الطريقة الفضلى للمُضيّ قدماً ببريكست تكون عبر "منح الشعب قول كلمة الفصل في استفتاء شعبي".

وامتدت الاعتراضات على صفقة جونسون أيضاً إلى داخل صفوف حزب المحافظين، ولا سيما الـ21 برلمانياً المطرودون من الحزب، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لصفقة بريكست.

في سياق متصل، تخرج اليوم السبت في شوارع العاصمة البريطانية لندن مسيرة للمطالبة بإجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ.

ومن المتوقع مشاركة الآلاف في المسيرة تزامناً مع جلسة للبرلمان البريطانيّ يصوّت خلالها على اتفاق جديد لبريكست.