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استهداف الصيادين وملاحقتهم

إصابة 4 شبان أحدهم بحالة حرجة بعد إطلاق النار عليهم شرق جباليا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:53 - 19 أكتوبر 2019
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أصيب صباح اليوم السبت، أربعة شبان، أحدهم بحالة حرجة بعد أن أطلق عليهم جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار قرب السياج الفاصل شرق جباليا شمال قطاع غزة، فيما استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن أربعة شبان أصيبوا فيما وصفت حالة أحدهم بالحرجة بعد إطلاق النار عليهم قرب السياج الفاصل شرق جباليا.

فيما أفاد شهود عيان، أن الزوارق فتحت النار تجاه عدد من مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم.

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