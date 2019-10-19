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الطقس: انخفاض الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:02 - 19 أكتوبر 2019
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يكون الجو اليوم معتدلا في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين القادم، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 

 

 

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