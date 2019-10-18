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#لبنان_ينتفض وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 21:43 - 18 أكتوبر 2019
مظاهرات في لبنان مظاهرات في لبنان
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تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحتجاجات الشعبية وموجة الغضب العارمة التي تجتاح لبنان في ظل غليان شعبي من إجراءات حكومية شملت فرض حزمة ضرائب جديدة أضافت إلى الاستياء العام من أزمة العملة وتردّي الأوضاع المعيشية.

وأظهرت الاحتجاجات المستمرة منذ يومين في لبنان تردي الأوضاع الاقتصادية، كما أظهرت مدى الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة وفشلها في تخفيف معاناة المواطنين من الأزمات الخانقة التي يمرون بها.

و تداول المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق المظاهرات والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث تصدرت عدة وسوم مواقع التواصل الاجتماعي، و من أهمها #لبنان_ينتفض و #اجا_وقت_نحاسب و #كلن_يعني_كلن .

وكان وسم #لبنان_ينتفض الأكثر تداولا في بعض الدول العربية الأخرى حيث أعلن المغردون من خلاله تضامنهم مع المتظاهرين.

 

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