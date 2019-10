لبنان_ينتفض وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحتجاجات الشعبية وموجة الغضب العارمة التي تجتاح لبنان في ظل غليان شعبي من إجراءات حكومية شملت فرض حزمة ضرائب جديدة أضافت إلى الاستياء العام من أزمة العملة وتردّي الأوضاع المعيشية.

وأظهرت الاحتجاجات المستمرة منذ يومين في لبنان تردي الأوضاع الاقتصادية، كما أظهرت مدى الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة وفشلها في تخفيف معاناة المواطنين من الأزمات الخانقة التي يمرون بها.

و تداول المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق المظاهرات والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث تصدرت عدة وسوم مواقع التواصل الاجتماعي، و من أهمها #لبنان_ينتفض و #اجا_وقت_نحاسب و #كلن_يعني_كلن .

وكان وسم #لبنان_ينتفض الأكثر تداولا في بعض الدول العربية الأخرى حيث أعلن المغردون من خلاله تضامنهم مع المتظاهرين.

this guy wins at life #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/khU9PjAOYM

This is Lebanon #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/iz8w3KtVuh

Police fire teargas at protesters in Riad Al Solh. Panic in the area and many people fainted. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/iNhHkAzmza