استشهاد شاب برصاص الاحتلال بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

استشهد مساء اليوم الجمعة شاباً فلسطينياً برصاص الاحتلال، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز للاحتلال جنوب طولكرم.

و أفادت وسائل الاعلام العبرية الى أن الشاب أصيب بجراح وصفت بالخطيرة بعد اطلاق النار عليه من قبل الجنود المتمركزين على الحاجز، بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر ان قوات الاحتلال رفضت السماح لطواقمها بوصول إلى المكان.

وقال جيش الاحتلال في بيان له انه تمكن من تحييد شاب بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب المدينة.

الارتباط المدني الفلسطيني ابلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن ( لم تعرف هويته بعد )، عقب اطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب طولكرم.