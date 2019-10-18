الاحتلال يعتقل طفلا في بيت أمر بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

و أفاد شهود عيان بأن الاحتلال اعتقل الطفل قصي ابراهيم فوزي الجعار ٩ سنوات ، بينما كان يلهوا على دراجة هوائية صغيرة امام منزله بمنطقة الظهر المحاذي لمستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت امر.

واضاف الشهود، أن ذوي الطفل حاولوا تخليصه من ايدي جنود الاحتلال، الذين قاموا باطلاق الرصاص الحي في الهواء وقنابل الصوت في فناء المنزل، وتم نقل الطفل في دورية للاحتلال الى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور".