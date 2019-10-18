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اصابة العشرات بالاختناق اثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 18:56 - 18 أكتوبر 2019
كفر قدوم كفر قدوم
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أفادت مصادر محلية بأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اثر قمع الاحتلال مسيرات سلمية في كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

كما اعتقل متضامن أجنبي خلال المسيرة التي نظمها المواطنون للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، ونصبت كمينا لهم أسفر عن اعتقال متضامن إسباني، وإصابة شاب ومتضامن آخر بجروح طفيفة خلال ملاحقة جنود الاحتلال لهما.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز النسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

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