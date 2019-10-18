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الكشف عن موعد كلاسيكو ريال مدريد و برشلونة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:59 - 18 أكتوبر 2019
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بعد التأجيل الرسمي لقمة الـ "كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، أكدت مصادر إسبانية أن القمة سيتم إقامتها نهاية العام.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان الجمعة، تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى، والتي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق هذا الأسبوع إعادة النظر في مكان وموعد المباراة بسبب الاحتجاجات والتوتر السياسي في كتالونيا، بعد سجن 9 زعماء انفصاليين.

وأفادت تقارير صحافية محلية أن الريال والبرسا رفضا فكرة إقامة المباراة في العاصمة مدريد، إلا أنهما أبقيا الاحتمال مفتوحا على إمكانية تأجيل موعدها في حال استمرت أعمال الشغب.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الخيار الأرجح الآن، هو إقامة المواجهة في 18 ديسمبر المقبل، وهو ما يناسب الفريقين.

وسيعني إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر، أن المباراة المرتقبة ستكون وسط الأسبوع يوم الأربعاء، وهو موعد غير معتاد، ولكنه يناسب جدول الطرفين في تلك الفترة.

وسيتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارا نهائيا بشأن موعد "الكلاسيكو" الاثنين المقبل، وسط ترقب كبير من جماهير كرة القدم حول العالم.

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