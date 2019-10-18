مصر تصدر تعميم لمواطنيها المقيمين في لبنان

دعت السفارة المصرية في بيروت اليوم الجمعة، مواطنيها المقيمين في لبنان إلى الابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات التي تعم البلاد، بالإضافة إلى توخي الحذر الشديد أثناء تنقلاتهم والالتزام بما يصدر عن السلطات اللبنانية من تعليمات.

وقالت السفارة في تعميم لها نشرته على صفحتها على حسابها على الفيسبوك، "تهيب السفارة بالمواطنين المصريين في لبنان ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر من السلطات اللبنانية الشقيقة من تعليمات في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم".

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق بإطارات مشتعلة، الجمعة، وخرج الآلاف في مظاهرات في بيروت، ودعوا الحكومة إلى الاستقالة، بسبب أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.

وتشهد معظم مدن لبنان ومناطقه احتجاجات، ولاسيما في مناطق عكار وطرابلس. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن المحتجين قطعوا طريقا دوليا بالإطارات المشتعلة.