الحريري يلغي اجتماع الحكومة ويقرر كلمة للبنانيين مساء

ألغى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اجتماع الحكومة المقرر اليوم الجمعة، بينما تترقب الأوساط اللبنانية الكلمة التي من المقرر أن يلقيها الحريري في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق، مستخدمين إطارات مشتعلة، الجمعة، ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة، على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه "تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري بعبدا".

في غضون ذلك، قطع المتظاهرون طريق المطار بالاتجاهين، الأمر الذي أسفر عن عرقلة حركة العشرات من المغادرين والقادمين. وأفادت الأنباء الواردة من لبنان بأن الجيش يسعى لفتح أحد المسارات، لكن الحشود تمنع ذلك.

دعوات لتقديم استقالة الحكومة

من جهته دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الحريري لتقديم استقالته "نظرا لفشل الحكومة الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها".

وقال جعجع، في بيان: "أعلم الجهود التي بذلها الحريري في سبيل استدراك الوضع، لكن الأكثرية الوزارية ويا للأسف كانت في مكان آخر. وإن أفضل ما يمكن أن يقدمه الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي في البلد".