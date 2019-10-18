ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

القاهرة: قاضي قضاة فلسطين يشارك في حملة "هذا هو الإسلام" العالمية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:30 - 18 أكتوبر 2019
قاضي قضاة فلسطين محمد الهباش . قاضي قضاة فلسطين محمد الهباش .
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

 أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أنه لابد أن نعرض الإسلام بعقولنا وليس لتعرض عقولنا باسم الإسلام، مشيرا إلى أن هذا ما فعلته الجماعات المنحرفة وليست المتطرفة، حيث قامت بتشويه الإسلام وأخذته بعيدا عن ذاته وأصوله وحقيقته.

وأوضح الهباش –خلال مشاركته في  إطلاق حملة بعنوان "هذا هو الإسلام" والتي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة - أن هناك فرقا بين من يخدم الإسلام ومن يستخدم الإسلام، وهذه الجماعات المنحرفة استخدمت الإسلام، وعلينا أن نعرف الإسلام للناس بحقيقته.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة  إن الهدف من الحملة هو تصحيح المفاهيم الخاطئة نتيجة محاولة البعض توظيف الإسلام لمصالح نفعية خاصة، ومهمتنا أن يظل الإسلام بنقائه.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات