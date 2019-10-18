القاهرة: قاضي قضاة فلسطين يشارك في حملة "هذا هو الإسلام" العالمية

أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أنه لابد أن نعرض الإسلام بعقولنا وليس لتعرض عقولنا باسم الإسلام، مشيرا إلى أن هذا ما فعلته الجماعات المنحرفة وليست المتطرفة، حيث قامت بتشويه الإسلام وأخذته بعيدا عن ذاته وأصوله وحقيقته.

وأوضح الهباش –خلال مشاركته في إطلاق حملة بعنوان "هذا هو الإسلام" والتي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة - أن هناك فرقا بين من يخدم الإسلام ومن يستخدم الإسلام، وهذه الجماعات المنحرفة استخدمت الإسلام، وعلينا أن نعرف الإسلام للناس بحقيقته.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إن الهدف من الحملة هو تصحيح المفاهيم الخاطئة نتيجة محاولة البعض توظيف الإسلام لمصالح نفعية خاصة، ومهمتنا أن يظل الإسلام بنقائه.