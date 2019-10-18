الشروع بالإجراءات العملية لمعالجة مشكلة التسول.. هذه تفاصيل المرحلة الاولى

شرعت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي شرعت أمس الخميس بإجراءاتها العملية لمعالجة مشكلة التسول في قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف أن الاجراءات التي بدأت بها جهات الاختصاص ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية عبر مديرياتها وبيت الأمان ومؤسسة الربيع والشرطة والنيابة، موضحاً أن الحملة جاءت بعد سلسلة خطوات جرى العمل عليها خلال الشهور الخمسة الماضية، لتهيئة المجتمع وشرح أبعاد ومخاطر مشكلة التسول، وحشد الدعم اللازم على المستوى الاجتماعي والثقافي والإعلامي.

وذكر معروف أن الهيئات المختصة شرعت بتنفيذ المرحلة الأولى من مراحل الجمع الميداني لحالات التسول، حيث قامت الفرق الميدانية بالتعامل مع ١٤ حالة تسول منها ٢ رجال كبار سن و ٢ سيدات كبار سن و ٨ أطفال، مبينا أن من بين الحالات حالة مريض نفسي تم تحويلة لمستشفى الصحة النفسية، فيما تم توقيف حالة يزيد عمرها عن 80 عاما يمتهن التسول ويرفض الامتناع لحين التواصل مع عائلته.

وأضاف معروف: تم تحويل حالتي التسول من النساء لبيت الأمان للنساء المعنفات والتواصل مع عائلاتهن لتسليمهن للعائلة بعد أخذ التعهدات المطلوبة، وأشار إلى أن حالات التسول من الأطفال تم استدعاء الأهل لدى النيابة لتوقيع التعهدات مع تحويلهم إلى مؤسسة الربيع لبدء علاج نفسي وسلوكي لهم.

وقال معروف: ان أهم ما يميز جهود اللجنة في هذا الإطار هو أنها تأتي وفق رؤية شاملة راعت كافة جوانب مشكلة التسول في أبعادها المجتمعية والأمنية والاقتصادية والنفسية، موضحا أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية عشرات اللقاءات المفتوحة مع العائلات والنخب وجهات الاختصاص لترتيب المسؤوليات.

وطالب معروف وسائل الإعلام والنخب المختلفة بدعم عمل اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وجهودها في معالجة مشكلة التسول.