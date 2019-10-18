ابو مجاهد: صفقة وفاء الأحرار انجاز امني وعسكري كبير اذل الإسرائيليين



قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد، اليوم الجمعة، إن صفقة "وفاء الأحرار" تمثل محطة مهمة في تاريخ شعبنا الفلسطيني الذي يجاهد من اجل الحرية".

وأكد أبو مجاهد في تصريح صحفي، أن "المقاومة الفلسطينية سجلت ابداعا أمنيا وعسكرياً وأنجزت انتصارا كبيرا على الاحتلال وكسرت كل خطوطه الحمراء ووحدت الوطن بإطلاق سراح 1027 أسيرا وأسيرة من كل الاراضي الفلسطينية المحتلة".

يشار إلى ان 18 اكتوبر يوافق الذكرى الثامنة لصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة وبين الاحتلال الإسرائيلي، والتي أفرج الاحتلال بموجبها عن 1027 أسيرا وأسيرة مقابل الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة عام 2006.