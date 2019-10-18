قيادي فلسطيني يحذر من تفجر الأوضاع في غزة بسبب استمرار الحصار

أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة "أن الوضع في قطاع غزة لم يعد يحتمل بسبب حالة الحصار، محذراً من أن الانفجار قادم بسبب الحصار المدقع.

وطالب ابو ظريفة في تصريحات صحفية "الجهات الدولية والوسطاء بالضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الاوضاع الانسانية في قطاع غزة.

في السياق، قال أبو ظريفة "إن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها، وفي القلب منها حق العودة، وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة".

وأضاف أبو ظريفة أن أمامنا فرصنا تاريخية لتحقيق المصالحة من خلال قبول مبادرة الفصائل الثمانية لإنهاء الانقسام، مشددا على أن الوحدة هي مدخل مواجهة التطبيع والحصار ومشاريع التصفية والضم والاستيطان والتهويد.

وختام حديثه طالب أبو ظريفة الشعوب العربية بإعلاء الصوت ضد التطبيع مع المحتل الإسرائيلي.