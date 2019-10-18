الأردن: الأقصى حق للمسلمين وحدهم وعلى "إسرائيل" ان تكف عن جرائمها بحقه

طالبت المملكة الأردنية قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن الانتهاكات والجرائم بحق المسجد الاقصى المبارك، واحترام حرمة المسجد المبارك ومشاعر المسلمين، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة تأكيد المملكة على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعياً المجتمع الدولي للتحرك فورا والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

ودان القضاة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر القضاة ان هذه الانتهاكات تمثل ممارسة عبثية واستفزازية غير مسؤولة ومرفوضة وتتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.