سلاح "يوم القيامة" الروسي يرعب الولايات المتحدة

كشفت صحيفة امريكية النقاب عن التفاصيل الخارقة للغواصة النووية الروسية الجديدة "يوري دولغوروكي"، واصفة الغواصة "بأنها سلاح يوم القيامة الحقيقي".

واوضحت صحيفة "National Interest" الامريكية أن نجاح تجربة الغواصة بإطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية من نوع "بولافا" من البحر الأبيض وإصابة أهداف على بعد 3.5 ألف كيلومتر في كامتشاتكا وكورا، في مايو الماضي، يعد مثالا واضحا على مدى قدرة هذا السلاح.

وذكرت الصحيفة أن الغواصة الروسية باستطاعتها أداء مهامها وتدمير مدن بأكملها حتى في حال تم تدمير القدرات النووية الروسية الأخرى في ضربة استباقية، وهو ما يكسبها ميزة مقارنة مع نظيراتها التي يستخدمها الجيش الأمريكي والجيش الفرنسي والجيش الصيني والجيش الهندي.

ولفتت الصحيفة أن صواريخ الغواصات النووية الروسية باتت تمثل تحديا جديا، وهي قادرة على جعل الولايات المتحدة أرضا "غير مأهولة" منذ الضربة الأولى.