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بعد احتجاجات كبيرة.. وزير الاتصالات اللبناني يتراجع عن فرض ضرائب على واتس اب

  • فلسطين اليوم
  • 00:36 - 18 أكتوبر 2019
احتجاجات في لبنان احتجاجات في لبنان
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ذكرت مصادر صحفية أن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أعلن تراجع الحكومة عن فرض ضرائب على مكالمات "واتس آب".

وكان وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح إن الحكومة وافقت على فرض رسم على المكالمات عبر واتس آب وتطبيقات أخرى مماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.

وصرح الجراح بأن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تستخدمها تطبيقات مثل "واتس آب".

وشهدت العديد من المدن اللبنانية احتجاجات واسعة بسبب فرض ضرائب جديدة على الاتصالات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان.

 

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