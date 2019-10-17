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كوشنر يزور الكيان لترتيب البيت الإسرائيلي ومناقشة صفقة القرن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:05 - 17 أكتوبر 2019
جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيزور كيان الاحتلال الإسرائيلي اواخر الشهر الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن كوشنر والفريق المشرف على خطة الإدارة الأمريكية للتسوية، الذي يضم مستشار الإدارة الأمريكية أفي بيركوفيتز، بالإضافة إلى المبعوث الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، سيقوم بزيارة قصيرة للكيان، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وذكرت الصحيفة أن كوشنر سيلتقي زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس لأول مرة.

وحسب الصحيفة، فإن الفريق الأمريكي يسعى لفهم الآفاق السياسية لقبول حكومة إسرائيلية جديدة لـ "صفقة القرن"، علما بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تستعد لنشر الشق السياسي من الصفقة بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

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