حركة الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل زيارة وفدها للقاهرة

أنهى وفد حركة الجهاد الاسلامي الذي ترأسه الأخ المجاهد زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، زيارة للقاهرة، و التي استمرت أربعة أيام بدعوة مصرية كريمة.

و قالت الحركة في بيان لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم لاخبارية" نسخة منه مساء اليوم الخميس إن الأمين العام، زياد النخالة أجرى مباحثات شاملة مع الأشقاء المصريين حول مجمل تطورات الوضع الفلسطيني وتداعيات استمرار الحصار الاسرائيلي والاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا وأسرانا .

و أكد البيان بأنه تم الاتفاق خلال الزيارة على إنهاء قضية الشباب العالقين والمحتجزين في مصر ، حيث جرى تأمين وصولهم عبر معبر رفح برفقة أعضاء وفد الحركة من قطاع غزة.

وفي السياق، أعربت الحركة عن شكرها للأخوة في جهاز المخابرات العامة المصرية على تعاونهم وجهودهم، مهنئة جميع الشباب بسلامة وصولهم وعودتهم لأهلهم وذويهم.