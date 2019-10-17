ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حركة الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل زيارة وفدها للقاهرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:59 - 17 أكتوبر 2019
وفد الجهاد وفد الجهاد
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أنهى وفد حركة الجهاد الاسلامي الذي ترأسه الأخ المجاهد زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، زيارة للقاهرة، و التي استمرت أربعة أيام بدعوة مصرية كريمة.

و قالت الحركة في بيان لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم لاخبارية" نسخة منه مساء اليوم الخميس إن الأمين العام، زياد النخالة أجرى مباحثات شاملة مع الأشقاء المصريين حول مجمل تطورات الوضع الفلسطيني وتداعيات استمرار الحصار الاسرائيلي والاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا وأسرانا .

و أكد البيان بأنه تم الاتفاق خلال الزيارة على إنهاء قضية الشباب العالقين والمحتجزين في مصر ، حيث جرى تأمين وصولهم عبر معبر رفح برفقة أعضاء وفد الحركة من قطاع غزة.

وفي السياق، أعربت الحركة عن شكرها للأخوة في جهاز المخابرات العامة المصرية على تعاونهم وجهودهم، مهنئة جميع الشباب بسلامة وصولهم وعودتهم لأهلهم وذويهم.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات