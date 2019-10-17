تنفيذ المرحلة الأولى من عملية جمع المتسولين في قطاع غزة

نفذت لجنة معالجة مشكلة التسول في محافظة غزة أول مرحلة من مراحل جمع المتسولين من الشوارع، معتبرة أن هذه الخطوة هي الضربة الاستباقية في الحملة.

و قالت اللجنة التي تضم فريق مديرية التنمية الاجتماعية بغزة وبالتعاون مع النيابة العامة و المباحث و الشرطة النسائية في بيان لها اليوم الخميس أنها قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من مراحل الجمع الميداني لحالات التسول والتي استهدفت بشكل أساسي عينة من المتسولين الممتهنين للتسول حيث قامت الفرق الميدانية باعتقال رجلين وسيدتين من كبار السن و ٨ أطفال ، حيث تبين للجنة أن من ضمنهم حالة واحدة لمريض نفسي و تم تحويله لمستشفى الصحة النفسية ، وحالة اخرى لمتسول عمره يزيد عن ٨٠ عام يمتهن التسول و يرفض الامتناع ولازال موقوف وجاري التواصل مع العشائر لحل مشكلته.

و أشار البيان الى أن هناك حالات تسول لعدد ٢ من النساء عمرهم يفوق ٧٠ عام تم تحويلهم لبيت الأمان للنساء المعنفات منهم سيدة مريضة نفسيا ولها عائلة جاري العمل على تسليمها لها .

كما تم جمع عدد من الأطفال يصل عددهم الى ٨ أطفال وهم من أكثر الأطفال تواجدا في الشارع والعمل جاري مع النيابة ما بين استدعاء لأهاليهم وبين تحويلهم إلى مؤسسة الأحداث لبدء علاج نفسي وسلوكي لهم ضمن الخطة العلاجية الموضوعة في برامجها المتنوعة في مجالات الدعم النفسي الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والقانوني والصحي، وفقاً للبيان.

وأكدت اللجنة أن الحملة سوف تستمر في الأيام القليلة القادمة في معظم أحياء مدينة غزة والمحافظات الأخرى.