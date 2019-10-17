اصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

أفادت مصادر محلية و شهود عيان أن عدداً من الفتية والمواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

و بحسب المصادر، فإن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، حيث قدمت لهم طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف الاولي.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة المحاذي للشارع الالتفافي رقم 60، وأعاقت حركة المرور.