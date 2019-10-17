تركيا تعلن تعليق عملياتها العسكرية في سوريا لمدة 120 ساعة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تعليق عملية "نبع السلام" العسكرية وليس وقفها بشكل تام لمراقبة انسحاب التنظيمات المسلحة.

واوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بأن أنقرة أكدت خلال الاجتماع مع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، على وحدة الأراضي السورية.

كما أكد وزير الخارجية التركي أنه تم التأكيد على وبين الدبلوماسي التركي أنه سيتم تعليق عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب عناصر "بي كا كا - ي ب ك"، مشددا على أنه ليس وقفا لإطلاق النار.

وأفاد مولود تشاووش أوغلو بأن الهدف هو إنشاء منطقة آمنة بطول 44 كلم وبعمق 32 كلم.