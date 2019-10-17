ماذا قال هنية عن حرائق لبنان؟

قال رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية في رسالة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "تابعنا في حركة حماس بكل ألم وحزن تعرض عدد من المواطنين في الجمهورية اللبنانية للإصابات والجروح، نتيجة الحرائق التي اجتاحت بعض المناطق والبلدات، وما خلفته من تدمير للمرافق العامة والممتلكات".

وأعرب هنية عن خالص المواساة للشعب اللبناني الشقيق، وأسر وعائلات المصابين والجرحى، وعن عميق التضامن مع لبنان الشقيق رئيسًا وحكومةً وشعبًا، سائلا الله تعالى أن يشفي الجرحى والمصابين، وأن يمكن لبنان من تجاوز آثار الحرائق، وأن يجنبه كل مكروه وسوء.

واجتاحت حرائق كبيرة مناطق في جبل لبنان، وتجاوز عددها أكثر من مئة حريق، بحسب هيئة الدفاع المدني اللبناني.