مجلس الامن الدولي يعقد جلسة مفتوحة لبحث تطورات القضية الفلسطينية

من المقرر ان تعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في الـ28/اكتوبر حول آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية، وفقاً لما أعلنه مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة د. رياض منصور.

وقال منصور في تصريحات اذاعية "إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين د رياض المالكي سيشارك على راس وفد في قمة حركة عدم الانحياز التي ستعقد في العاصمة الأذربيجانيَّة باكو خلال أيام لبحث اخر التطورات في القضية الفلسطينية".

وأشار منصور إلى أنه من المقرر ان تتخذ عدة قرارات تتعلق بفلسطين في الوثيقة العامة التي ستصدر عن قمة باكو خاصة القضايا المتعلقة بالقدس والاونروا واللاجئين والانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا اضافة الى ما تسمى صفقة القرن، لافتاً إلى ان 120 دولة دعت في رد سياسي وجماعي الى انهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس المحتلة.

وأشار منصور الى ان فلسطين تنسق مع 135 دولة من خلال ترأسها لمجموعة من ال77 والصين لاصدار أكثر من 40 قرارا متعلق في برامج التنمية وشؤون المرأة وحق تقرير المصير في الأمم المتحدة والمناخ .

وكانت فلسطين شاركت قبل أيام بصفتها رئيسة مجموعة ال77 في المؤتمر التحضيري لقمة المناخ ال25 التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل.