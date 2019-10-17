رئيس الحكومة المصرية: الشعب لن يقبل المساس بحقوقه في مياه النيل

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "إن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، وشعبنا المصري لن يقبل أن يتم المساس بحقوق مصر في مياه النيل".

واوضح مدبولي خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، الأسس الحاكمة للموقف المصري من ملف سد النهضة وما أبدته مصر على مدار السنوات الماضية من مرونة خلال المراحل المطولة للتفاوض من أجل التوصل إلى تفاهمات تأخذ في اعتبارها مصالح كل الأطراف" قائلاً :" إن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، وشعبنا المصري لن يقبل أن يتم المساس بحقوق مصر في مياه النيل".

يشار إلى ان أثيوبيا تقوم منذ عام 2011، ببناء سد النهضة على منابع النيل، وتسعى القاهرة لاتفاق مع أديس أبابا لتنظيم قواعد ملء خزان السد لتقليل تأثيره على حصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

ومؤخرا أعلنت مصر رسميا وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود وطالبت القاهرة بدخول طرف دولي في المفاوضات.