حماس تدعو منظمة التعاون للتحرك لوقف العدوان على الأقصى

دعت حركة حماس منظمة التعاون الإسلامي لتحرك عاجل من أجل وقف العدوان على الأقصى، مطالبةً قوى الأمة بالنفير دعما للأقصى قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين.

وقالت حماس في بيان صحفي، تعقيبا على تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك واعتقال المرابطات من أمام بوابات المسجد الأقصى:” يواصل قطعان المستوطنين اقتحاماتهم المتصاعدة للمسجد الأقصى برعاية من حكومة الاحتلال، وما شهدناه خلال الشهر الحالي يؤكد على أن التصعيد الذي يقوم به المستوطنون خطير، ويحاول المساس بحرمة المسجد الأقصى عبر التسهيل لبعض المستوطنين بأداء طقوس تلمودية أو دخولهم بملابس خاصة بسدنة ما يسمى “الهيكل”.

وأضافت الحركة ” نحيي المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه، الذي يواصلون الدفاع عن هوية مسجدنا المبارك بكل ما أوتوا من قوة، على الرغم من الملاحقة والاعتقال والمنع من دخول الأقصى، لكن تلك العزائم لم تلين”.

وأكدت أن أبناء الشعب الفلسطيني سيواصلون طريقهم في الدفاع عن الأقصى، وأن مواصلة التصعيد في ساحاته سيكون له ثمن، فنحن لا نترك الأقصى وحيدا مهما غلت التضحيات.