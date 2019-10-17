الأوروبي يعلن نجاح سلسلة عمليات جراحية معقدة لمرضى بقطاع غزة

نفذ طاقم أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى غزة الأوروبي عملية جراحية معقدة لمريض يبلغ من العمر 52 عاما.

و أشار سامي أبو سنيمة، استشاري و رئيس القسم أن المريض كان يعانى من آلام عند المشي وعدم القدرة على المشي مسافات تزيد عن 50 متر، وبالفحص الاشعاعي الطبقي بالصبغة لمنطقة الشريان الأورطي، تبين وجود انسداد في الشريان الأورطي، تحت شرايين الكلى مباشرة، مع شريان الحوض على الجهتين Lereche.

وأضاف أبو سنيمة أنه تم اجراء عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي الى شرايين الفخذين، وإزالة قطع من التكلسات داخل الشريان الفخذي الأيمن ، ومما زاد من خطورة العملية أن الاجراء الجراحي تم في منطقة الشريان الأورطي، وتحت الكلى مباشرة، مما يزيد من حساسية العملية ومن احتمالية وجود مضاعفات بعدها.

وأوضح أن العملية التي وصفها بذات المهارة العليا تكللت بالنجاح وبمهارة عالية، مقدما شكره للطاقم المساعد سفيان صالح ومحمد أبو غالي، ولأطباء التخدير هبة أبو حرب وعايدة سلامة.

وأشاد مدير المستشفى يوسف العقاد بأطباء قسم الأوعية الدموية على نجاح هذه العملية، مشيرا إلى أن هذا النجاح هو حلقة في سلسلة نجاحات كبيرة حققها القسم، مؤكداً في الوقت نفسه دعم إدارة المستشفى لجميع التخصصات لإنجاز المزيد من النجاحات.

ومن جانبه أعرب المريض عن شكره للطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، على حسن الرعاية الصحية، وعلى جهودهم في تقديم أفضل الخدمة الطبية اللازمة له، بالإضافة إلى حسن المعاملة من قبل جميع الطاقم الطبي بالمستشفى.